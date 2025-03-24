Конституционный суд Южной Кореи отклонил требование об импичменте премьера

По итогу рассмотрения дела, суд стал на сторону премьера Хан Док Су и отметил импичмент, восстановив его в должность исполняющего обязанности президента.

Импичмент Хана был отклонен решением суда со счетом 5 против 1 при восьми судьях. Двое судей проголосовали за полное отклонение ходатайства об импичменте.

Решение было принято через три месяца после того, как Национальное собрание (парламент) объявило импичмент премьер-министру, исполняющему обязанности президента, за его предполагаемую роль в введении военного положения 3 декабря, а также по другим причинам.