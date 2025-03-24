Конституційний суд Південної Кореї відхилив вимогу про імпічмент прем'єра

У понеділок Конституційний суд Південної Кореї розглянув питання імпічменту прем'єр-міністра країни. Це сталося за кілька місяців після того, як відсторонений президент країни Юн Сок Ель запровадив короткостроковий воєнний стан.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhup.
За підсумком розгляду справи, суд став на бік прем'єра Хан Док Су і скасував імпічмент, відновивши його на посаді виконувача обов'язків президента.
Імпічмент Хана було відхилено рішенням суду з рахунком 5 проти 1 за восьми суддів. Двоє суддів проголосували за повне відхилення клопотання про імпічмент.
Рішення ухвалили за три місяці після того, як Національні збори (парламент) оголосили імпічмент прем'єр-міністру, який виконує обов'язки президента, за його передбачувану роль у запровадженні воєнного стану 3 грудня, а також з інших причин.
Нагадаємо, 3 грудня на той момент ще президент Південної Кореї Юн Сок Ель запровадив воєнний стан у країні. Однак він був пов'язаний не з військовою загрозою, а з політичних мотивів.
Через кілька годин південнокорейський парламент зібрався й ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. Документ фактично зобов'язав президента скасувати свій указ. Ба більше, за тижнів півтора парламент проголосував за імпічмент президента, а в цьому проміжку в Єля вже було проведено обшуки.
По ходу розвитку ситуації президент так і не з'являється на допити, проте з другого разу, 15 грудня, правоохоронцям таки вдалося його заарештувати, незважаючи на те, що він був у своїй резиденції та під охороною.
Наприкінці лютого юристи парламенту Південної Кореї назвали Юн Сок Єля диктатором. Заява прозвучала під час судового процесу щодо відсторонення глави держави від посади за спробу запровадити воєнний стан.
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