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Конституция не запрещает. Стефанчук анонсировал обсуждения вопроса выборов во время войны

Фото: Руслан Стефанчук, глава ВР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине скоро будет актуальным вопрос проведения выборов во время войны. Такую возможность не запрещает Конституция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Украины Руслана Стефанчука в эфире телемарафона.

"Такого запрета в Конституции нет. Такой запрет содержится в законе Украины "О правовом режиме военного положения". И потому конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет. Но есть вторая важная вещь... надо выбрать баланс", - рассказал он.

По словам чиновника, парламент должен продолжать свою работу и принимать важные решения, но с другой стороны не должно быть "застылости демократии".

"И именно поэтому президент Парламентской ассамблеи Совета Европы господин Кокс и другие коллеги говорят о том, что все-таки необходимо приложить усилия, чтобы осуществить это. Поэтому этот вопрос может быть вопросом дискуссий", - добавил Стефанчук.

По его словам, в вопросе выборов во время войны необходимо принять важные решения, которые с одной стороны обеспечат стабильность в государстве, а с другой - продолжат “поток демократии, за что Украина и борется”.

Глава ВР отметил, что актуализация такого вопроса произойдет уже в ближайшее время.

Выборы в Украине

Стоит заметить, что ближайшие выборы, которые должны пройти в Украине, - парламентские. Их проведение запланировано на 29 октября 2023 года, но в условиях войны такая возможность запрещена законом.

Также уже в 2024 году в Украине должны состояться президентские выборы. Они запланированы на конец марта.

Напомним, ранее Стефанчук заявлял, что парламентские выборы в Украине следует проводить только после завершения войны.

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