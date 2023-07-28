UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Конституція не забороняє. Стефанчук анонсував обговорення питання виборів під час війни

Фото: Руслан Стефанчук, голова ВР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні незабаром буде актуальним питання проведення виборів під час війни. Такої можливості не забороняє Конституція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради України Руслана Стефанчука в ефірі телемарафону.

"Такої заборони в Конституції немає. Така заборона міститься в законі України "Про правовий режим військового стану". І тому конституційної заборони проводити вибори під час військового стану немає. Але є друга важлива річ... треба вибрати баланс", - розповів він.

За словами чиновника, парламент має продовжувати свою роботу та приймати важливі рішення, але з іншого боку не має бути "застиглості демократії".

"І саме тому президент Парламентської асамблеї Ради Європи пан Кокс та інші колеги говорять про те, що все ж таки необхідно докласти зусиль, щоб здійснити це. Тому це питання може бути питанням дискусій", - додав Стефанчук.

За його словами, у питанні виборів під час війни необхідно ухвалити важливі рішення, які з одного боку забезпечать стабільність у державі, а з іншого - продовжать "потік демократії, за що Україна і бореться".

Глава ВР зазначив, що актуалізація такого питання відбудеться вже найближчим часом.

Вибори в Україні

Варто зауважити, що найближчі вибори, які мають відбутися в Україні, є парламентськими. Їхнє проведення заплановане на 29 жовтня 2023 року, але в умовах війни така можливість заборонена законом.

Також уже 2024 року в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Нагадаємо, раніше Стефанчук заявляв, що парламентські вибори в Україні слід проводити лише після завершення війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукПрезидентські вибориПарламентські вибориВибори в УкраїніВійна Росії проти України