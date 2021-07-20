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ЄС може ввести проти Польщі санкції за відмову виконати постанову Європейського суду

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Брюссель, Вівторок 20 липня 2021 17:14
ЄС може ввести проти Польщі санкції за відмову виконати постанову Європейського суду Фото: ЄС пригрозив Польщі санкціями за відмову від виконання постанови Європейського суду (flick.com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Єврокомісія може ввести проти Польщі санкції за відмову виконати постанову Європейського суду щодо забезпечення незалежності судової системи. Відзначається, що ініціювати введення обмежувальних заходів можуть вже в серпні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен.

"Сьогодні ми відправили лист до Польщі, просячи пояснити, як вона застосовує забезпечувальні заходи і недавню постанову CJEU (суд Європейського Союзу - ред.) для забезпечення незалежності судової системи", - написала вона у своєму Twitter.

Вона додала, що у разі відмови Польщі Єврокомісія "без вагань скористається своїми повноваженнями відповідно до договорів".

Заступник голови комісії Віра Юрова своєю чергою зазначила, що Єврокомісія зажадала від Польщі виконати постанову CJEU від 14 липня Про зміну системи дисциплінарних стягнень польських суддів.

"Польща повинна до 16 серпня проінформувати Єврокомісію про заходи, які вона прийняла в цьому напрямку", - сказала Юрова в ході пресконференції.

За її словами, якщо Польща відмовиться, що Єврокомісія звернеться до суду ЄС щодо введення фінансових штрафних санкцій. Крім того, буде розпочато процедуру щодо введення фінансових обмежень в рамках Європейської процедури усунення порушень.

Нагадаємо, 14 липня Конституційний суд Польщі визнав неконституційним одне з положень Договору про Євросоюз, яке дозволяє суду ЄС обмежувати діяльність польських судів.

Зазначимо, у Міністерстві юстиції Польщі заявити, що рішення Конституційного Суду захистило Польський конституційний лад від"безправного втручання, узурпації, правової агресії з боку органів ЄС".

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