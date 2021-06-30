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ЄС може завести справу на Польщу через рішення Конституційного суду, - FT

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Брюссель, Середа 30 червня 2021 11:33
ЄС може завести справу на Польщу через рішення Конституційного суду, - FT Фото: єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія може розпочати судовий процес проти Польщі за те, що Варшава намагається поставити свій головний закон вище європейського права. Влада Польщі вже звернулася з таким проханням до свого Конституційного суду.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

Видання пише, що ініціатива Варшави є найсерйознішим викликом Брюсселю, оскільки зачіпає положення договору про Євросоюз. Рішення Конституційного суду очікується 13 липня.

За словами Рейндерса, Брюссель "дасть рішучу відсіч" позовам і рішенням судів країн-учасниць ЄС, які виступають проти верховенства європейського права. Він також вважає, що такі дії можуть зруйнувати Євросоюз.

Також FT пише, що цього місяця Єврокомісія вже ініціювала процес проти Німеччини після того, як її Конституційний суд визнав пакет стимулюючих заходів Європейського центрального банку таким, що не відповідає німецьким законам.

"Якщо не зупинити це, то буде все більше і більше можливостей для різних держав ЄС оскаржувати верховенство європейського права і компетенцію Європейського суду", - додав Рейндерс.

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