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Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент

Новина українською → Кишинев, Четверг 15 апреля 2021 17:14
Конституционный суд Молдовы разрешил Санду распустить парламент Фото: Майя Санду, президент Молдовы (facebook.com/maia.sandu)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд Молдовы на сегодняшнем заседании разрешил президенту Майе Санду распустить парламент страны. Суд, заслушав доводы президента, пришел к решению, что парламент действительно нужно распустить.

Об этом сообщил молдавский портал NewsMaker.

Как постановил Конституционный суд, парламент Молдовы нужно распустить на основании того, что нет возможности сформировать правительство. Это решение суда можно обжаловать.

Однако сейчас президент Санду не сможет распустить парламент, хотя и получила одобрение Конституционного суда. Дело в том, что до 30 мая на территории Молдовы действует режим чрезвычайного положения, во время которого запрещено распускать парламент.

Депутаты пропрезидентской фракции молдавского парламента "Действие и солидарность" уже обратились в КС Молдовы, чтобы оспорить введение ЧП, но решение суд еще не принимал.

Напомним, Санду начала подготовку к роспуску парламента Молдовы еще в конце марта. Тогда он пригласил парламентские фракции на консультации после того, как парламент во второй раз не смог назначить Кабмин.

Как писало РБК-Украина, с 1 апреля в Молдове начал действовать режим ЧП, на введении которого настаивало правительство страны.

Введение ЧП президент Молдовы называла попыткой отложить роспуск парламента.

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