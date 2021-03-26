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Санду готується до розпуску парламенту Молдови

Новость на русском → Молдова, П'ятниця 26 березня 2021 08:33
Санду готується до розпуску парламенту Молдови Фото: Майя Санду (flickr.com/eppofficial)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Молдови Майя Санду запросила парламентські фракції на консультації про розпуск парламенту. Обговорення розпуску парламенту пройде у зв'язку з не відбувся голосуванням за уряд Ігоря Гросу.

Про це повідомляє NewsMaker.

Консультації пройдуть у п'ятницю, 26 березня.

Напередодні 25 березня депутати "Партії соціалістів" колишнього президента Ігоря Додона і їх союзники представники "Шор" і "Петру Молдова" пішли з засідання парламенту, де повинен був представити свою програму Ігор Гросу. З-за цього на засіданні не було кворуму, тому воно не відбулося.

Таким чином, це стало другою провальною спробою парламенту затвердити уряд.

Нагадаємо, раніше парламент Молдови не підтримав призначення нового уряду на чолі з Наталією Гаврилицей. За її кандидатуру не проголосував жоден депутат.

Зазначимо, з нового року обов'язки прем'єра Молдови виконує Ауреліо Чокой.

минулого тижня Санду запропонувала нового кандидата на посаду прем'єр-міністра Ігоря Гросу. При цьому в Молдові очікували, що парламент може не підтримати Гросу, а Санду повідомляла, що 70% жителів країни підтримую дострокові парламентські вибори.

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