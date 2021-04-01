Санду про введення НС в Молдові: спроба відкласти розпуск парламенту
Президент Молдови Травня Санду заявила, що вважає введення надзвичайного стану в Молдові спробою уникнути розпуску парламенту і дострокових виборів. Напередодні уряд ввів режим НС на два місяці.
Про це повідомляє NewsMaker.
За її словами, введення надзвичайного стану не виглядає, як турбота про здоров'я громадян.
"Це пусте рішення. В ньому не сказано, що означає надзвичайний стан, як ці заходи допоможуть скоротити кількість випадків зараження коронавірусом. Вважаю, що це спроба відкласти розпуск парламенту", - заявила Санду.
Вона підкреслила, що чекає від уряду конкретний план дій для того, щоб стримати нову хвилю пандемії.
"Враховуючи складну ситуацію, в якій ми знаходимося, я ще хочу вірити, що уряд схвалить конкретні заходи і скаже, що означає надзвичайний стан... Якщо нічого не зміниться, будуть підстави вважати, що це політичний спектакль", - заявила президент.
Видання зазначає, що режим надзвичайного стану передбачає, що в Молдові не можна проводити жодних виборів.
Нагадаємо, вчора уряд Молдови вирішило ввести режим надзвичайного стану в країні з 1 квітня по 30 травня.
Раніше повідомлялося, що Санду провела консультації з депутатами для розпуску парламенту. Причиною стало невдале голосування за уряд Ігоря Гросу. Представники "Партії соціалістів" екс-президента Ігоря Додона і їх союзники з "Шор" і "Петру Молдова" покинули зал засідань, тим самим позбавивши парламент кворуму.