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Конституційний суд Вірменії визнав перемогу партії Пашиняна на дострокових виборах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Конституційний суд Вірменії розглянув позови чотирьох політичних сил щодо результатів дострокових парламентських виборів. Судді залишили незмінним рішення ЦВК за підсумками голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Arka News.

"Залишити в силі рішення ЦВК про результати виборів до парламенту, що відбулися 20 червня 2021 року. Рішення остаточне і набуває чинності з моменту оголошення", - цитує видання голови КС Вірменії Армана Діланяна.

Рішення Конституційного суду остаточне і набирає чинності з моменту публікації.

Нагадаємо, на початку липня блоки "Вірменія", "Честь маю", а також партії "Зартонк" і "Вірменська Батьківщина" подали позови до КС країни щодо результатів голосування на позачергових виборах до парламенту країни.

Позачергові вибори у Вірменії пройшли 20 червня 2021 року після того, як прем'єр-міністр Нікол Пашинян оголосив про свою відставку. За результатами голосування, перемогла партія Пашиняна з результатом 53,91%.

Блоки "Вірменія" і "Честь маю", за остаточними результатами голосування, набрали 21,09% і 5,22% відповідно.

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