Конституционный суд Армении признал победу партии Пашиняна на досрочных выборах

Конституционный суд Армении рассмотрел иски четырех политических сил относительно результатов досрочных парламентских выборов. Судьи оставили неизменным решение ЦИК по итогам голосования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Arka News.

"Оставить в силе решение ЦИК о результатах выборов в парламент, состоявшихся 20 июня 2021 года. Решение окончательное и вступает в силу с момента оглашения", - цитирует издание председателя КС Армении Армана Диланяна. Решение Конституционного суда окончательное и вступает в силу с момента публикации.