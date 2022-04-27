Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт совета .

Глава Конституционного совета Лоран Фабиус объявил окончательные результаты выборов-2022. Макрон набрал большинство голосов, объявлен президентом и начнет свою новую каденцию 14 мая.

"С понедельника Конституционный совет провел проверку и предусмотренные контрольные операции. Во втором туре из-за нарушений, выявленных на 48 избирательных участках, мы аннулировали 20594 поданных голоса, или 0,06% от общего количества. Это свидетельствует, что в целом правила избирательного процесса были соблюдены", – говорится в заявлении.

В итоге Макрон набрал 58,55% голосов. Его соперница во втором туре – Марин Ле Пен – 41,45%.