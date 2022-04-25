Зеленський здійснив неофіційний дзвінок Макрону
Фото: президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Президент Україна Володимир Зеленський неофіційно зателефонував французькому колезі Еммануелю Макрону після його перемоги у президентських виборах. Подробиці розмови невідомі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова.
Як відзначив Никифоров, дзвінок мав неформальний статус. Лідер України привітав Макрона з успішним завершенням кампанії.
Інші ж подробиці розмови лідерів країн наразі невідомі.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 25 квітня, чинний президент Франції Емманюель Макрон переміг у другому турі президентських виборів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram