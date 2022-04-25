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Зеленський здійснив неофіційний дзвінок Макрону

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Понеділок 25 квітня 2022 19:29
Зеленський здійснив неофіційний дзвінок Макрону Фото: президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон
Автор: Сергій Пишкін

Президент Україна Володимир Зеленський неофіційно зателефонував французькому колезі Еммануелю Макрону після його перемоги у президентських виборах. Подробиці розмови невідомі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прессекретаря президента України Сергія Никифорова.

Як відзначив Никифоров, дзвінок мав неформальний статус. Лідер України привітав Макрона з успішним завершенням кампанії.

Інші ж подробиці розмови лідерів країн наразі невідомі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 25 квітня, чинний президент Франції Емманюель Макрон переміг у другому турі президентських виборів.

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