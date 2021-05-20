Конституційність пропорційної виборчої системи: КСУ розпочав розгляд справи

У четвер, 20 травня, Конституційний суд України розпочав розгляд справи за поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу. Йдеться про скасування мажоритарної виборчої системи.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Раніше стало відомо, що справа буде розглядатись в порядку усного провадження, КСУ буде заслухувати усно позиції учасників і залучених експертів у справі.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що суд почне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи у кінці місяця.

Як писало РБК-Україна, у лютому до КСУ надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Так, у кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.