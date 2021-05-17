Пропорційна система виборів та закон про люстрацію: що розгляне КСУ цього тижня
Конституційний суд на цьому тижні розгляне відповідність Основному закону низки положень ЗУ "Про очищення влади" та положень Виборчого кодексу. Йдеться про норми, що стосуються пропорційної системи виборів в Україні.
Згідно з порядком денним, КСУ також продовжить розгляд конституційності деяких положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів президента (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.
Конституційність низки положень закону про люстрацію суд розгляне за поданнями народних депутатів і Верховного суду.
"20 травня суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу", - зазначила парламентар.
Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, КСУ заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання.
Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що суд почне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи у кінці місяця.
Як писало РБК-Україна, у лютому до КСУ надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.
Так, у кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.