ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Пропорційна система виборів та закон про люстрацію: що розгляне КСУ цього тижня

Новость на русском →
Київ, Понеділок 17 травня 2021 13:05
Пропорційна система виборів та закон про люстрацію: що розгляне КСУ цього тижня Фото: КСУ розгляне конституційність системи виборів і закону про люстрацію (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Конституційний суд на цьому тижні розгляне відповідність Основному закону низки положень ЗУ "Про очищення влади" та положень Виборчого кодексу. Йдеться про норми, що стосуються пропорційної системи виборів в Україні.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Згідно з порядком денним, КСУ також продовжить розгляд конституційності деяких положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів президента (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.

Конституційність низки положень закону про люстрацію суд розгляне за поданнями народних депутатів і Верховного суду.

"20 травня суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу", - зазначила парламентар.

Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, КСУ заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання.

Нагадаємо, на початку травня стало відомо, що суд почне розгляд справи про конституційність скасування мажоритарної виборчої системи у кінці місяця.

Як писало РБК-Україна, у лютому до КСУ надійшло подання групи народних депутатів, в якому оскаржили низку положень Виборчого кодексу. Вони стосуються проведення виборів виключно за пропорційною системою.

Так, у кінці липня 2020 року в Україні змінилося виборче законодавство: продуктові набори від кандидатів заборонили, а суми застав на місцевих виборах істотно знизили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Конституционный суд Украины люстрация выборы
NEWS
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
У Раді хочуть заслухати Шмигаля: про що він доповідатиме
DAILY
Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів