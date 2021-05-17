Пропорційна система виборів та закон про люстрацію: що розгляне КСУ цього тижня

Конституційний суд на цьому тижні розгляне відповідність Основному закону низки положень ЗУ "Про очищення влади" та положень Виборчого кодексу. Йдеться про норми, що стосуються пропорційної системи виборів в Україні.

Про це повідомила представник Верховної ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram.

Згідно з порядком денним, КСУ також продовжить розгляд конституційності деяких положень закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", а також низки указів президента (за період 2018-2019 роки), якими призначені на посади члени НКРЕКП.

Конституційність низки положень закону про люстрацію суд розгляне за поданнями народних депутатів і Верховного суду.

"20 травня суд розпочне розгляд справи за конституційним поданням народних депутатів щодо конституційності положень Виборчого кодексу", - зазначила парламентар.

Оскільки справа буде розглядатись в порядку усного провадження, КСУ заслухає усно позиції учасників і залучених експертів у справі із прямою трансляцією засідання.