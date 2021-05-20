ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Конституционность пропорциональной избирательной системы: КСУ начал рассмотрение дела

Новина українською →
Киев, Четверг 20 мая 2021 10:30
Конституционность пропорциональной избирательной системы: КСУ начал рассмотрение дела Фото: КСУ начал рассмотрение конституционности пропорциональной избирательной системы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В четверг, 20 мая, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса. Речь идет об отмене мажоритарной избирательной системы.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

Ранее стало известно, что дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ будет заслушивать устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу.

Напомним, в начале мая стало известно, что суд начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце месяца.

Как писало РБК-Украина, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Так, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины кодекс выборы
NEWS
Сегодня состоится пресс-конференция Зеленского: что нужно знать
Сегодня состоится пресс-конференция Зеленского: что нужно знать
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют