Конституционность пропорциональной избирательной системы: КСУ начал рассмотрение дела

В четверг, 20 мая, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса. Речь идет об отмене мажоритарной избирательной системы.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

Ранее стало известно, что дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ будет заслушивать устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу.

Напомним, в начале мая стало известно, что суд начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце месяца.

Как писало РБК-Украина, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Так, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.