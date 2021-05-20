Конституционность пропорциональной избирательной системы: КСУ начал рассмотрение дела
В четверг, 20 мая, Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела по представлению народных депутатов о конституционности положений Избирательного кодекса. Речь идет об отмене мажоритарной избирательной системы.
Ранее стало известно, что дело будет рассматриваться в порядке устного производства, КСУ будет заслушивать устно позиции участников и привлеченных экспертов по делу.
Напомним, в начале мая стало известно, что суд начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце месяца.
Как писало РБК-Украина, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
Так, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.