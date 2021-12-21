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МЗС Росії не виключило розміщення ядерної зброї в Білорусі і назвало умову

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Москва, Вівторок 21 грудня 2021 12:09
МЗС Росії не виключило розміщення ядерної зброї в Білорусі і назвало умову Фото: заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко (mid.ru)
Автор: Юлія Бойко

Міністерство закордонних справ Росії не відкидає, що Москва може передати Білорусі ядерну зброю. А також назвала умову, за якої такий варіант розглядатиметься.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

Як заявив заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко, якщо НАТО відмовиться обговорювати так звані гарантії безпеки для Росії, то розглядатимуться всі варіанти.

"Усі питання розглядаються в комплексі. Ми чули такі пропозиції (про передачу ядерної зброї, - ред.) з боку наших білоруських союзників. Усі варіанти будуть розглядатися, але багато, як я вже сказав, залежатиме від тієї реакції, яку ми очікуємо отримати від США та блоку НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді лідер правлячого білоруського режиму Олександр Лукашенко заявляв, що може попросити Росію повернути ядерну зброю Білорусі, якщо виникнуть військові загрози з боку країн НАТО.

Напередодні український президент Володимир Зеленський заявив, що Україну вже лякали розміщенням ядерної зброї в окупованому Криму, але й у разі Білорусі, якщо така передача відбудеться, Київ знатиме, де знаходиться частина російського ядерного потенціалу.

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