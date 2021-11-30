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Лукашенко може попросити Путіна повернути ядерну зброю: за якої умови

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Мінськ, Вівторок 30 листопада 2021 15:45
Лукашенко може попросити Путіна повернути ядерну зброю: за якої умови Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко може попросити Росію повернути ядерну зброю до країни. За умови, що НАТО перекине ядерне озброєння з Німеччини до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "РИА Новости".

Зокрема, його запитали, що буде, якщо ядерну зброю розмістять у Польщі.

"Тоді я запропоную Путіну повернути ядерну зброю в Білорусь ... Ми домовимося яку. Ту ядерну зброю, яка буде найбільш ефективно при такому зіткненні. Я ж не дарма сказав, ми на території Білорусі до цього готові", - зазначив Лукашенко.

Зазначимо, після розпаду СРСР Білорусь як і Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і передала боєголовки Росії.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс може розмістити ядерну зброю в країнах Східної Європи за умови, що Німеччина відмовиться від його розміщення на своїй території.

Зазначимо, посол України в Німеччині Андрій Мельник у квітні 2021 року говорив, що Київ підніме питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить до НАТО.

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Олександр Лукашенко НАТО Ядерна зброя
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