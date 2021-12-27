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Опубліковано проект нової конституції Білорусі. Обмежує кількість термінів президента

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Мінськ, Понеділок 27 грудня 2021 14:41
Опубліковано проект нової конституції Білорусі. Обмежує кількість термінів президента Фото: Білорусь опублікувала проект оновленої Конституції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Білорусі винесли на громадське обговорення проект оновленої конституції країни. Документ розмістили на сайті Національного правового інтернет-порталу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на провладне видання "Белта".

Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.

Що пропонує проект конституції Білорусі

Серед головних змін, які пропонується внести в конституцію:

  • обмеження кількості президентських термінів (максимум 2);
  • збільшення вікового порогу для кандидата в президенти (не молодший 40 років);
  • заборона висуватися в президенти власникам іноземного громадянства, особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав;
  • у президента забрали право призначати членів Центрвиборчкому, а також призначати і звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;
  • право призначати голів КС, ВС та Центрвиборчкому переходить до Загальнобілоруських народних зборів;
  • Загальнобілоруські народні збори можуть змістити президента, якщо він порушить конституцію;
  • у випадку загибелі президента його обов'язки переходять до глави Ради Республіки;
  • президент Білорусі після завершення свого терміну може прижиттєво бути членом Ради Республіки.

Повний текст проекту оновленої конституції Білорусі:

Нагадаємо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко не виключав проведення президентських виборів після ухвалення нової конституції.

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