Опубліковано проект нової конституції Білорусі. Обмежує кількість термінів президента
Фото: Білорусь опублікувала проект оновленої Конституції (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Білорусі винесли на громадське обговорення проект оновленої конституції країни. Документ розмістили на сайті Національного правового інтернет-порталу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на провладне видання "Белта".
Білорусам запропонували висловити свою думку щодо проекту оновленої конституції. Зробити вони це можуть у вигляді листа на електронну пошту Національного центру правової інформації або через електронну форму на його сайті.
Що пропонує проект конституції Білорусі
Серед головних змін, які пропонується внести в конституцію:
- обмеження кількості президентських термінів (максимум 2);
- збільшення вікового порогу для кандидата в президенти (не молодший 40 років);
- заборона висуватися в президенти власникам іноземного громадянства, особам з посвідками на проживання чи іншими документами іноземних держав;
- у президента забрали право призначати членів Центрвиборчкому, а також призначати і звільняти голів Конституційного суду та Верховного суду;
- право призначати голів КС, ВС та Центрвиборчкому переходить до Загальнобілоруських народних зборів;
- Загальнобілоруські народні збори можуть змістити президента, якщо він порушить конституцію;
- у випадку загибелі президента його обов'язки переходять до глави Ради Республіки;
- президент Білорусі після завершення свого терміну може прижиттєво бути членом Ради Республіки.
Повний текст проекту оновленої конституції Білорусі:
Нагадаємо, глава білоруського режиму Олександр Лукашенко не виключав проведення президентських виборів після ухвалення нової конституції.