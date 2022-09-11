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Консерватори Канади обрали нового лідера партії в спробі відправити у відставку Трюдо

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Оттава, Неділя 11 вересня 2022 04:36
Консерватори Канади обрали нового лідера партії в спробі відправити у відставку Трюдо Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (flickr com justintrudeau)
Автор: Артур Родивилов

Консерватори Канади в суботу вибрали П'єра Пуалівра, ветерана парламенту, який просував біткойн як засіб боротьби з інфляцією, щоб очолити спробу партії повалити лібералів і прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

43-річний Пуалівр став лідером у першому турі рейтингового голосування, в якому проголосувало понад 400 тисяч членів. Він стане шостим лідером консерваторів з 2015 року. За сім років вони тричі програвали вибори Трюдо.

Пуалівр переміг свого головного конкурента Жана Шареста, колишнього прем'єр-міністра Квебеку.

"Сьогодні починається подорож по заміні старого уряду, який обходиться вам дорожче і дає менше, новим урядом, який ставить вас на перше місце - вашу зарплату, вашу пенсію, ваш будинок, вашу країну", - сказав Пуалівр.

Пуалівр вперше зайняв місце в парламенті в 2004 році, через кілька днів після свого 25-річчя, представляючи приміський район, до якого входять частини Оттави.

Він обіймав посаду міністра демократичних реформ, а потім міністра зайнятості та соціального розвитку, поки Трюдо не вступив на посаду в 2015 році.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Канаді в 2021 році виграла правляча Ліберальна партія прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Однак їй не вистачило голосів, щоб отримати 170 мандатів, необхідних для забезпечення більшості.

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