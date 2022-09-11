Консерваторы Канады выбрали нового лидера партии в попытке отправить в отставку Трюдо

Консерваторы Канады в субботу выбрали Пьера Пуаливра, ветерана парламента, который продвигал биткойн как средство борьбы с инфляцией, чтобы возглавить попытку партии свергнуть либералов и премьер-министра Джастина Трюдо.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

43-летний Пуаливр стал лидером в первом туре рейтингового голосования, в котором проголосовало более 400 тысяч членов. Он станет шестым лидером консерваторов с 2015 года. За семь лет они трижды проигрывали выборы Трюдо.

Пуаливр победил своего главного конкурента Жана Шареста, бывшего премьер-министра Квебека.

"Сегодня начинается путешествие по замене старого правительства, которое обходится вам дороже и дает меньше, новым правительством, которое ставит вас на первое место - вашу зарплату, вашу пенсию, ваш дом, вашу страну", - сказал Пуаливр.

Пуаливр впервые занял место в парламенте в 2004 году, через несколько дней после своего 25-летия, представляя пригородный район, в который входят части Оттавы.

Он занимал пост министра демократических реформ, а затем министра занятости и социального развития, пока Трюдо не вступил в должность в 2015 году.

Напомним, на парламентских выборах в Канаде в 2021 году выиграла правящая Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо. Однако ей не хватило голосов, чтобы получить 170 мандатов, необходимых для обеспечения большинства.

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