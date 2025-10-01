В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

По информации корреспондента РБК-Украина, в районе города фиксировали шум беспилотников. Затем там прогремела серия взрывов.

Пока официальной информации от местных властей нет.

В то же время Воздушные силы в 18:08 предупреждали, что в Сумской области заметили ударные беспилотники, которые направлялись в сторону Конотопа.