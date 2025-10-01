RU

В Конотопе прогремели взрывы: город атакуют "Шахеды"

Иллюстративное фото: оккупанты атаковали Конотоп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Конотопе Сумской области сегодня, 1 октября, местные жители услышали взрывы. По городу бьют оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

По информации корреспондента РБК-Украина, в районе города фиксировали шум беспилотников. Затем там прогремела серия взрывов. 

Пока официальной информации от местных властей нет. 

В то же время Воздушные силы в 18:08 предупреждали, что в Сумской области заметили ударные беспилотники, которые направлялись в сторону Конотопа. 

Удар по Черниговской области

Напомним, сегодня, 1 октября, российские оккупанты ударили по энергетическому объекту в Славутиче Киевской области.

В результате такой атаки часть жителей Черниговской области осталась без света.

Мэр Славутича Юрий Фомичев отметил, что целью атаки россиян стала подстанция №330. Город сейчас пытается перейти на другую подстанцию, но для этого нужно время.

Детальнее об атаке - в материале РБК-Украина.

