У Конотопі прогриміли вибухи: місто атакують "Шахеди"

Удар по Чернігівській області

Нагадаємо, сьогодні, 1 жовтня, російські окупанти вдарили по енергетичному об'єкту в Славутичі Київської області.

Унаслідок такої атаки частина жителів Чернігівської області залишилася без світла.

Мер Славутича Юрій Фомічев зазначив, що метою атаки росіян стала підстанція №330. Місто зараз намагається перейти на іншу підстанцію, але для цього потрібен час.

Детальніше про атаку - в матеріалі РБК-Україна.