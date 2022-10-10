В Конотопе сообщают о "прилете"

В Конотопе Сумской области сегодня, 10 октября, раздался взрыв. Вероятно, российские оккупанты обстреляли город.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"Сумская область. Взрыв. Конотоп. Не пишем места прилетов. Оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня оккупанты массово обстреливают Украину. В частности, ракетному удару повергся Киев. Также взрывы слышали в Хмельницком, Львове, Житомире, Харькове и Днепре.
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