Во Львовской области слышны взрывы

Во Львове и области утром 10 октября прогремели врзрывы. В некоторых районах города пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.

Взрывы в городе также подтвердил мэр Андрей Садовой. Однако, по его данным, над городом работает ПВО.

Тем временем во Львовских Telegram-каналах сообщают о массовых проблемах с энергоснабжением.