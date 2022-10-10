Во Львовской области слышны взрывы
Фото: во Львовской области слышны взрывы (Getty Images)
Во Львове и области утром 10 октября прогремели врзрывы. В некоторых районах города пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев.
Взрывы в городе также подтвердил мэр Андрей Садовой. Однако, по его данным, над городом работает ПВО.
Тем временем во Львовских Telegram-каналах сообщают о массовых проблемах с энергоснабжением.
Напомним, с самого утра российские войска наносят массированные ракетные удары по Украине. В частности, прилеты вражеских ракет зафиксированы в Киеве, Днепре, Тернопольской, Хмельницкой и Житомирской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.