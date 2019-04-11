Коноплянка має намір піти з "Шальке"

Фото: Євген Коноплянка (twitter.com/s04)

Керівництво німців також не має наміру утримувати українця

Український вінгер німецького "Шальке" Євген Коноплянка вже під час літнього міжсезоння хоче покинути гельзенкірхенський клуб. Про це повідомляє Bild.

Керівництво німців також не має наміру утримувати в своєму складі Коноплянку, а українець вже обговорив можливий відхід зі своїм найближчим оточенням.

Українець не мав достатньої кількості ігрового часу в складі "Шальке" під час тренерської роботи Доменіко Тедескі, але після приходу нового наставника Хуба Стевенса все так же залишається гравцем запасу.

29-річний гравець перейшов в "Шальке" влітку 2017 року з "Севільї". Чинний контракт Коноплянки з німцями розрахований до кінця наступного сезону.

У поточному розіграші Бундесліги Коноплянка провів у складі "Шальке" 12 матчів (644 хвилини), в яких забив 1 гол і зробив 1 ассист.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Коноплянка може перейти до турецького "Бешикташу".