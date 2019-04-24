НАБУ чекає Кононенка на допит у четвер, - "Радіо Свобода"

Фото: Ігор Кононенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У НАБУ офіційно не підтвердили і не спростували інформацію

Допит у Національному антикорупційному бюро соратника чинного президента і заступника голови фракції "Блок Петра Порошенко" у Верховній раді Ігоря Кононенка у справі про масштабну енергетичну аферу призначений на четвер, 25 квітня. Про це повідомили два незалежні джерела в правоохоронних органах, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Водночас, як зазначає агентство, в НАБУ цю інформацію офіційно не підтвердили і не спростували.

Раніше журналісти програми "Схеми: корупція в деталях" оприлюднили дані про розслідування масштабної афери у сфері енергетики за участю екс-голови правління "Енергомережі" Дмитра Крючкова, якого розшукували за виведення сотень мільйонів гривень із "Запоріжжяобленерго" навесні - влітку 2015 року.

Для перевірки телефонних переговорів Крючкова з соратником чинного президента України Ігорем Кононенком і бізнесменами Григорієм та Ігорем Суркісами зразки передали експертам у США, які підтвердили приналежність голосів на записах.

Фігуранти обговорювали незаконні способи отримання контролю над державними "Запоріжжяобленерго", "Черкасиобленерго" і "Харківобленерго", а також розподіл між учасниками схеми значних сум.

Нагадаємо, колишній депутат Дмитро Крючков стверджує, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка по роботі компанії "Енергомережа" з державними обленерго зокрема - від Ігоря Кононенка.