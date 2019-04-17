Крючков розповів про зустріч з Кононенко

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

За словами Крючкова, Кононенко просив "ввести в курс справ" на той момент голови НКРЭКУ Дмитра Вовка

Колишній депутат Дмитро Крючков стверджує, що отримував вказівки від оточення президента Петра Порошенка щодо роботи компанії "Энергомережа" з державними обленерго. Про це він заявив в ході судового засідання про обрання запобіжного заходу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, компанія працювала на законних підставах, але потім до нього приїхали представили президента з пропозицією поділитися частиною корпоративних прав компанії "Энергомережа".

"У нас була зустріч з Ігорем Кононенко, де обговорювалася робота з низкою обленерго і "Центренерго"", - уточнив Крючков.

Також за його словами, Кононенко просив "ввести в курс справ" на той момент голови НКРЭКУ Дмитра Вовка. Крючков уточнив, що Кононенко назвав Вовка "перспективним хлопцем". Однак за затвердження глава Нацкомісії був абсолютно некомпетентний в профільних питаннях.

"Фінансових відносин з Дмитром Вовком у нас не було", - додав Крючков.

Нагадаємо, сьогодні у Солом'янському райсуді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Дмитру Крючкову.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Дмитра Крючкова затримали в Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому.