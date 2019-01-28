У конкурсі до антикорупційного суду продовжить брати участь 71 кандидат

ВККСУ та ГРМЕ завершили спеціальні спільні засідання в межах конкурсу до ВАКС

В конкурсе в Высший антикоррупционный суд продолжит принимать участие 71 кандидат, 7 из которых - по результатам совместных заседаний Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККСУ) и Общественного совета международных экспертов (ОСМЕ). Об этом на брифинге "Конкурс в Высший антикоррупционный суд: итоги совместных заседаний ВККСУ и ОСМЕ с кандидатами на должности судей" сообщил председатель ВККСУ Сергей Козьяков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, 28 января 2019 года ВККСУ и ОСМЕ завершили специальные совместные заседания в рамках конкурса в ВАКС.

"Мы завершили совместные заседания с участием шести членов ОСМЕ. Всегда это происходило при абсолютном кворуме. Летом начался конкурс в ВАКС. Очень быстро ВККС объявила конкурс. Шесть членов немедленно сюда приехали и приступили к работе", - сказал он.

По его словам, досье кандидатов были переданы международным экспертам.

"Мы передали все результаты практических заданий и проекты решений в ОСМЕ. Мы также передали все материалы досье с разрешением кандидатов к последним международным экспертам. Для меня неожиданная цифра была, но за несколько заседаний было собрано 1 тыс. 169 вопросов. Нас поразил не только профессионализм наших коллег, нас поразила работоспособность экспертов", - добавил он.

В общем с 18 января было проведено шесть заседаний, на которых состоялись собеседования с 46 кандидатами.

По итогам заседаний - 39 кандидатов прекратили участие в конкурсе, 7 кандидатов успешно прошли заседания и будут участвовать в следующем этапе квалификационного оценивания, 3 кандидата написали заявления о прекращении участия в конкурсе до начала заседаний.

Среди кандидатов, которые успешно прошли совместные заседания ВККСУ и ОСМЕ - 5 кандидатов в Высший антикоррупционный суд, из которых 4 судьи и 1 ученый, и 2 кандидата в Апелляционную палату ВАКС, из которых судья и ученый.

Ранее РБК-Украина писало, что международные эксперты совместно с Высшей квалификационной комиссией судей 24 января рассмотрели биографии еще 9 кандидатов в Высший антикоррупционный суд.

Также сообщалось, что всего ОСМЕ вынесло на совместное заседание с ВККС 49 кандидатов. Рассмотреть их досье международники должны до конца месяца.