Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 8 кандидатів

Ілюстративне фото (opsgram.com)

Конкурсну комісію 24 січня пройшов лише один кандидат

Міжнародні експерти разом з Вищою кваліфікаційною комісією суддів 24 січня розглянули біографії ще 9 кандидатів до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Transparency International.

Як зазначається, комісія розглянула кандидатури суддів та екс-суддів Володимира Воронька, Олеся Ковтуненка, Юрія Крутія, Андрія Сало, Андрія Яковенка та адвокатів Тетяни Круценко і Сергія Федяєва. А судді Руслан Бондарчук та Мар’ян Головчак подали заяви про припинення участі в конкурсі.

Громадська рада міжнародних експертів та Вища кваліфкомісія суддів пропустила далі лише суддю Володимира Воронька.

У понеділок, 28 січня, відбудеться останнє спільне засідання ВККС та ГРМЕ. На ньому розглянуть досьє лише 2 кандидатів: суддя В’ячеслав Піковський та доцент Ірина Смазнова.

Таким чином, 40 із 49 кандидатів вже покинули конкурс до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, всього ГРМЕ винесло на спільне засідання з ВККС 49 кандидатів. Розглянути їхні досьє міжнародники повинні до кінця місяця.

РБК-Україна писало, що президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершиться в лютому.