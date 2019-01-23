Створення антикорупційного суду завершиться в лютому, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що ВАКС, НАБУ і САП складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності

Президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершиться в лютому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що ВАКС, Національне антикорупційне бюро України та антикорупційні прокурори (Спеціалізована антикорупційна прокуратура, - ред.) складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності.

"Ми не зупинимо реформи - хочу вас запевнити. Продовжується боротьба проти корупції. У лютому завершитися створення Антикорупційного суду", - сказав президент у середу на засіданні Національного інвестиційного ради, що проходить в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава Української держави зазначив, що ВАКС, Національне антикорупційне бюро України та антикорупційні прокурори (Спеціалізована антикорупційна прокуратура – ІФ) складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності.

Нагадаємо, Громадська рада міжнародних експертів ініціювала розгляд 49 спірних кандидатур на посади суддів ВАКС.

РБК-Україна писало, що Україна пообіцяла МВФ запустити Антикорупційний суд. Цей пункт включений в документ як структурний маяк.

У меморандумі говориться, що до кінця квітня 2019 року не менше 35 антикорупційних суддів повинні бути призначені у відповідності з правилами і порядком, що гарантують об'єктивність та прозорість процесу.