ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Створення антикорупційного суду завершиться в лютому, - Порошенко

Новини » Політика    23.01.2019 - 21:44
Створення антикорупційного суду завершиться в лютому, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко зазначив, що ВАКС, НАБУ і САП складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності

Президент України Петро Порошенко заявив, що створення Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) завершиться в лютому. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що ВАКС, Національне антикорупційне бюро України та антикорупційні прокурори (Спеціалізована антикорупційна прокуратура, - ред.) складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності.

"Ми не зупинимо реформи - хочу вас запевнити. Продовжується боротьба проти корупції. У лютому завершитися створення Антикорупційного суду", - сказав президент у середу на засіданні Національного інвестиційного ради, що проходить в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Глава Української держави зазначив, що ВАКС, Національне антикорупційне бюро України та антикорупційні прокурори (Спеціалізована антикорупційна прокуратура – ІФ) складають основу ефективної координації антикорупційної діяльності.

Нагадаємо, Громадська рада міжнародних експертів ініціювала розгляд 49 спірних кандидатур на посади суддів ВАКС.

РБК-Україна писало, що Україна пообіцяла МВФ запустити Антикорупційний суд. Цей пункт включений в документ як структурний маяк.

У меморандумі говориться, що до кінця квітня 2019 року не менше 35 антикорупційних суддів повинні бути призначені у відповідності з правилами і порядком, що гарантують об'єктивність та прозорість процесу.

Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще 5 кандидатів Рада міжнародних експертів ініціює розгляд майже 50 спірних кандидатур у ВАКС
Новини України антікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся