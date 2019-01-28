Із конкурсу до антикорупційного суду вибули ще два кандидати

Лише 7 претендентам вдалося пройти далі

Общественный совет международных экспертов (ОСМЭ) не пропустил еще двух кандидатов в антикоррупционный суд - судью Вячеслава Пиковского и доцента Ирину Смазнову. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transparency International.

Как отмечается, ОСМЭ провел последнее заседание с Высшей квалификационной комиссией судей (ВККС). В общем, они обсудили 49 сомнительных кандидатов в суд. Только 7 претендентам удалось пройти дальше.

"Среди тех, кто покинул конкурс - "судьи Майдана", кандидаты с сомнительными состояниями или этическими нарушениями", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 декабря 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила о завершении первого этапа конкурса на должности судей Высшего антикоррупционного суда Украины, было отобрано 81 кандидата. До 26 января Общественный совет международных экспертов должен был выбрать победителей конкурса.

РБК-Украина писало, что Украина пообещала Международному валютному фонду, что Высший антикоррупционный суд заработает до конца апреля 2019 года.

Также президент Украины Петр Порошенко заявлял, что создание Высшего антикоррупционного суда Украины завершится в феврале.