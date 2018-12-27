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Завершено перший етап відбору суддів до Антикорупційного суду

Новини » Суспільство    27.12.2018 - 23:46
Завершено перший етап відбору суддів до Антикорупційного суду
Фото: будівля ВККСУ (facebook.com/vkksu)

ВККС відібрала 81 претендента до ВАКС та 32 - до його Апеляційної палати

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила про завершення першого етапу конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду України, наразі відібрано 81 кандидата. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ВККС.

Комісія також 27 грудня 2018 року затвердила результати практичного завдання та першого етапу кваліфікаційного оцінювання "Іспит" у межах конкурсів на вакантні посади суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду та Касаційного адміністративного суду у складі ВС, оголошених Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 2 серпня 2018 року.

Перший етап відбору до складу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду пройшли 32 претенденти, до Касаційного адміністративного суду - 78.

Відібрані кандидатури в 30-денний термін, до 26 січня, має розглянути Громадська рада міжнародних експертів, після чого Комісія обере переможців конкурсу.

Нагадаємо, Україна пообіцяла Міжнародному валютному фонду, що Вищий антикорупційний суд запрацює до кінця квітня 2019 року. 

Порошенко сподівається, що ВАКС буде створено до лютого Рада міжнародних експертів вже розпочала роботу щодо конкурсу ВАКС
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