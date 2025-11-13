Конкурс на главу "Оператора ГТС" остановлен на фоне скандала в "Энергоатоме"

"Такое решение принято в связи с обнародованием материалов расследования НАБУ о возможных злоупотреблениях в НАЭК "Энергоатом", в котором фигурирует одна из финалисток конкурса", - рассказала премьер.

Свириденко подчеркнула, что такие конкурсные условия являются "несовместимыми с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу".

Она добавила, что продолжение конкурса состоится после дополнительной проверки добропорядочности его участников.

Накануне украинские СМИ писали, что наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовит назначение на должность гендиректора Оксаны Кривенко.

До этого она была советницей министра юстиции Германа Галущенко и работала в НКРЭКУ. Из-за работы в регуляторе Кривенко была фигуранткой дела "Роттердам+", однако именно ее наблюдательный совет признал "наиболее профессиональной" кандидаткой.

СМИ также сообщали, что Кривенко фигурирует в записях НАБУ по масштабной коррупции в "Энергоатоме". Ее назначение обсуждалось Галущенко с другими участниками коррупционной схемы.