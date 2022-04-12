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Ситник звільнений з посади голови НАБУ через закінчення терміну повноважень, - нардеп

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 17:55
Ситник звільнений з посади голови НАБУ через закінчення терміну повноважень, - нардеп Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звільнений із займаної посади. Причиною цього стало закінчення терміну повноважень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Юлію Гришину в Telegram.

"Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звільнений із займаної посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - написала парламентарій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Артема Ситника чекає звільнення.

Більш детально про це можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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