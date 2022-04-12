Ситник звільнений з посади голови НАБУ через закінчення терміну повноважень, - нардеп
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Національного антикорупційного бюро Артем Ситник звільнений із займаної посади. Причиною цього стало закінчення терміну повноважень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від "Слуги народу" Юлію Гришину в Telegram.
"Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник звільнений із займаної посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень", - написала парламентарій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Артема Ситника чекає звільнення.
Більш детально про це можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.