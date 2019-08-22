Конкурент Луніна в "Реалі" налаштований змінити команду

Фото: Кейлор Навас (realmadrid.com)

Кейлор Навас попросив керівництво клубу продати його

Воротар мадридського "Реала" Кейлор Навас хоче змінити клуб в літнє трансферне вікно і подав керівництву клубу запит на трансфер. Про це пише Marca.

Костариканський голкіпер хотів би мати постійну ігрову практику, але знає, що в "Реалі" він буде дублером Тібо Куртуа. 32-річний воротар не згоден з такою роллю, і бажає бути основним голкіпером у своєму новому клубі.

В "Реалі" розраховують, що Навас залишиться в команді. Після переходу Андрія Луніна у "Вальядолід" і травми гомілковостопного суглоба Тібо Куртуа "вершкові" не хотіли б втрачати ще й Кейлора.

Зазначимо, що Навасом влітку цікавилися "Парі Сен-Жермен" і "Манчестер Юнайтед", але обидва клуби більше не розглядають варіант з покупкою гравця. У послугах Кейлор була зацікавлена ​​також "Бенфіка", проте португальці не змогли домовитися з ним про зарплату.

Нагадаємо, "Вальядолід" відправив конкурента Луніна воротаря Хосе Антоніо Каро в оренду.

Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської "Зорі", але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.