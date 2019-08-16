"Вальядолід" відправив конкурента Луніна в оренду

Фото: Андрій Лунін (realvalladolid.es)

Хосе Антоніо Каро перейшов в "Понферрадіна"

Воротар "Вальядоліда" Хосе Антоніо Каро покинув команду і відправився в оренду в "Понфераддіну". Про це повідомляє прес-служба клубу.

Угода по 25-річний кіперу розраховане на один сезон.

Минулий сезон Каро також провів в оренді, в "Альбасете", а основним кіпером був Жорді Масіп, який провів 35 матчів в чемпіонаті Іспанії.

Нещодавно "Вальядолід" орендував до кінця сезону у "Реала" українця Андрія Луніна.

Лунін перейшов в "Реал" минулого літа з луганської "Зорі", але відразу ж був відправлений за ігровою практикою в "Леганес", де весь сезон задовольнявся роллю запасного, відігравши лише 5 матчів. Його контракт з "вершковими" розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, Лунін увійшов до списку 60 найбільш талановитих футболістів світу у віці до 20 років за версією La Gazzetta dello Sport.

Офіційно новий сезон "Реал" відкриє 17 серпня, коли в стартовому турі Ла Ліги на виїзді протистоятиме "Сельта". "Вальядолі" д 18 серпня зіграє проти "Бетіса".