Китай оголосив нові навчання у відповідь на візит конгресменів США на Тайвань

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Силове відомство оголосило про військові навчання і патрулювання навколо Тайваню у відповідь "на змову Тайбея і Вашингтона".

У Міноборони Китаю заявили, що візит американських конгресменів на Тайвань порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

Нагадаємо, вчора делегація Конгресу США прилетіла з візитом на Тайвань. Політики планують перебувати на острові до 15 серпня. В ході візиту американці зустрінуться з лідерами Тайваню. Делегацію США очолює сенатор Ед Маркі (Демократична партія).

Як відомо, приїзд на Тайвань американської делегації на чолі зі спікером Палати представників Ненсі Пелосі на початку серпня призвів до чергового витка напруженості між Вашингтоном і Пекіном.

Новина про візит Пелосі була в топі у всіх світових ЗМІ, за її літаком стежили буквально в онлайн режимі. Китайська влада намагалася нагадати США про свій суверенітет над Тайванем і заявляла, що приїзд спікера Палати представників є прямим його порушенням. На підкріплення своєї позиції китайські війська проводили навчання біля Тайваню, з метою безпеки візит Пелосі прикривав американський флот.

В результаті її приїзд все-таки відбувся, вона зустрілася з керівництвом Тайваню, заявила про підтримку і благополучно покинула Острів. Але Китай все ж ввів проти неї санкції.