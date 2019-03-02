Конгрес США перевірить податки Трампа за 10 років, - NBC

Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

У конгресі США готують запит про надання декларацій Трампа

У Конгресі США готують запит про отримання податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC.

Повідомляється, що бюджетний комітет має намір перевірити декларації Трампа на предмет використання шахрайських схем. За даними джерел NBC, голова комітету, демократ Річард Ніл розпорядився підготувати відповідний запит напередодні подачі Трампом чергової декларації про доходи.

Зазначимо, бюджетний комітет є єдиним профільним комітетом Палати представників, який може безпосередньо вимагати у своє розпорядження податкові декларації президента США. Запит надійде на розгляд міністра фінансів Стівена Мнучина, який і вирішить, задовольняти його чи ні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 16 штатів США подали на Трампа в суд через рішення ввести надзвичайний стан в країні.

Президент США пообіцяв застосувати вето в разі незгоди Конгресу США з режимом НС.