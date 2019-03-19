У Конгресі США розслідують діяльність Трампа на посаді президента

Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Республіканці вважають розслідування, перевищенням повноважень Конгресу

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США очікує отримання десятків тисяч документів у рамках розслідування, пов'язаного з діяльністю президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Американські законодавці хочуть визначити, чи використовував Трамп свою посаду для особистого збагачення і чи намагався перешкодити розслідуванню про втручання Росії у вибори в 2016 році

За інформацією видання, два тижні тому комітет запитав документи у 81 людини, державних установ та інших організацій, зокрема членів сім'ї Трампа, співробітників виборчої кампанії, Білого дому, ФБР, WikiLeaks та інших

Водночас республіканці засудили розслідування, як перевищення повноважень Конгресом.

Трамп стверджує, що його виборчий штаб не вступав у змову з Росією і назвав розслідування "політичним обманом".

У комітеті Палати представників заявили, що більшість тих, хто отримав повістки, вже надали документи або надышлють їх у комітет найближчим часом.

"Ці документи обчислюються десятками тисяч. Комітет продовжує вести переговори з іншими особами та організаціями, в тому числі з тими, хто запитав порядок денний", - йдеться в заяві комітету.

Повістки отримали сини президента США Дональд Трамп-молодший і Ерік Трамп, Джаред Кушнер, фінансовий директор Організації Трампа Аллен Вайссельберг, колишній генеральний прокурор США Джеф Сешнс і колишній адвокат Білого дому Дон Макган.

Нагадаємо, у США представники спецпрокурора Роберта Мюллера в п'ятницю попросили суд відкласти винесення вироку колишньому заступнику керівника виборчого штабу Дональда Трампа Ріку Гейтсу, у зв'язку з розслідуваннями у справі про втручання Росії у вибори 2016 року.