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Розслідування Мюллера щодо втручання РФ у вибори в США триває

Новини » Політика    16.03.2019 - 03:58
Розслідування Мюллера щодо втручання РФ у вибори в США триває
Фото: спецпрокурор Роберт Мюллер (The White House)

Рік Гейтс все ще співпрацює зі слідством за кількома епізодами

У США представники спецпрокурора Роберта Мюллера в п'ятницю попросили суд відкласти винесення вироку колишньому заступникові керівника виборчого штабу Дональда Трампа Ріку Гейтсу, у зв'язку з триваючими розслідуваннями" у справі про втручання Росії у вибори 2016 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Заяву, підписану спецпрокурором Мюллером, було представлено окружному суду округу Колумбія.

У ній повідомляється, що Гейтс усе ще співпрацює зі слідством за кількома епізодами, і Мюллер попросить суд відкласти винесення вироку принаймні до 14 травня, коли офіс спецпрокурора сповістить суддю про поточний статус справи Гейтса.

Гейтс - один із кількох радників Трампа, звинувачених спецпрокурором у злочинах, розкритих під час слідства у справі про російське втручання у вибори 2016 року і можливу змову співробітників штабу Трампа з Москвою.

Гейтс довгий час був бізнес-партнером Пола Манафорта, екс-глави виборчого штабу Дональда Трампа.

Гейтс погодився укласти угоду зі слідством і дав показання проти Манафорта.

У лютому 2018 року Гейтс визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів і дачі неправдивих свідчень слідчим.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера у справі про втручання Росії у вибори в США в 2016 році є незаконним.

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