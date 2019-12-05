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У Конгресі США почали підготовку офіційного звинувачення Трампу

Новини » В світі     05.12.2019 - 16:24
У Конгресі США почали підготовку офіційного звинувачення Трампу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трампа звинувачують у перевищенні влади

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі доручила підготувати офіційне звинувачення в адресу президента Америки Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

За словами Пелосі, Трамп зловживав своєю владою як президент. Вона доручила голові судової палати Джеррі Надлера приступити до імпічменту.

"В Америці ніхто не стоїть вище закону. Президент зловживав своєю владою заради власної особистої політичної вигоди на шкоду нашої національної безпеки. Сьогодні я прошу нашого голови приступити до імпічменту", - сказала Пелосі.

Нагадаємо, 3 грудня комітет з питань розвідки Конгресу США схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа. У доповіді говориться, що Трамп зловживав владою і здійснював тиск на Україну. Після схвалення доповідь був відправлений на розгляд у комітет з питань правосуддя. Після підготовки статей імпічменту, дане питання буде винесено на голосування Конгресу.

Пізніше Трамп назвав складений доповідь з питання імпічменту "посміховиськом". За словами президента США, доповідь не заслуговує уваги.

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