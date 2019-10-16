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Джуліані відмовився передавати документи про діяльність в Україні на вимогу Конгресу

Новини » Політика    16.10.2019 - 05:31
Джуліані відмовився передавати документи про діяльність в Україні на вимогу Конгресу
Фото: Руді Джуліани (GettyImages)

Адвокат Джуліані заявляє, що вимога таких документів незаконна

Особистий юрист президента США Дональда Трампа Руді Джуліані у вівторок заявив, що він відмовляється підкоритися порядку, виписаному демократами в Палаті представників з вимогою надати документи в рамках розслідування про можливий імпічмент президента. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Наголошується, що конгресмени хочуть отримати інформацію про діяльність Джуліані в Україні. Однак у листі адвоката, що представляє інтереси Джуліані, на адресу юриста керівників Палати представників, йдеться про незаконність розслідування, яке ведуть законодавці. Крім того, що інформація захищена таємницею відносин юриста із клієнтом.

"Крім того, порядок надмірний, обтяжливий і вимагає документів, що виходять за рамки законного розслідування", - заявив адвокат Джуліані Джон Сейл.

Раніше комітет з розвідки Палати представників зажадав, щоб Джуліані не пізніше вівторка передав документи, що відносяться до спроб Дональда Трампа переконати українського президента Володимира Зеленського почати розслідування відносно Джо Байдена, одного з основних кандидатів на участь у президентських виборах 2020 року від демократів.

РБК-Україна писало, що в Сполучених Штатах заявили про початок розслідування щодо діяльності особистого адвоката президента Руді Джуліані в Україні. Зокрема, мова йде про лобіювання інтересів деяких українських політиків.

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