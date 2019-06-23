Іран пообіцяв "історичну відповідь" у разі застосування сили США

Фото: прапор Ірану (Sean Gallup/Getty Images)

У іранському Генштабі попередили про небезпеку воєнного конфлікту у всьому регіоні

Іранська влада пригрозила Сполученим Штатам та їхнім союзникам серйозними наслідками для всього регіону Близького Сходу в разі застосування ними сили проти Тегерана, пообіцявши "історичну відповідь" у разі будь-якого акту агресії. Про це заявив речник Генштабу Збройних сил Ірану, генерал Абольфазі Шекарчі, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Заява іранського генерала пролунала на тлі останнього зростання напруженості після збиття іранцями 20 червня американського безпілотника.

"Воєнна помилка з боку ворога, особливо з боку США й їхніх регіональних союзників, дорівнюватиме підпалові порохової бочки, на якій сидять США зі своїми інтересами, і вкине у вогонь весь регіон", - заявив Шекарчі.

Раніше 22 червня МЗС Ірану викликало диппредставника Об’єднаних Арабських Еміратів через те, що з американської бази саме в цій країні злетів збитий 20 червня Іраном безпілотник.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готує посилення санкцій проти Ірану через знищення американського безпілотника над Ормузькою протокою.

Зі слів Трампа, США просуваються у справі вивчення всіх можливостей для посилення санкційного режиму проти Ірану, щоб не дати Тегерану отримати ядерну зброю.