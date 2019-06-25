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Трамп пригрозив Ірану знищенням

Новини » Політика    25.06.2019 - 19:42
Трамп пригрозив Ірану знищенням
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

За словами Трампа, Тегеран не розуміє реального стану речей

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Ірану повним знищенням у відповідь на нові атаки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Twitter.

За словами Трампа, в разі нової атаки Тегерану проти Сполучених Штатів відповідь Вашингтону буде потужною аж до знищення. Він додав, що Іран не розуміє реального стану речей.

"Надзвичайно безграмотна і образлива заява, яка була оприлюднена Іраном сьогодні, демонструє лише те, що вони не розуміють реального стану речей. Будь-яка атака з боку Ірану стосовно будь-якої американської цілі буде зустрінута величезною і переважаючою силою. У деяких аспектах перевага буде означати знищення", - заявив президент США.

Трамп пригрозив Ірану знищенням

Нагадаємо, у понеділок, 24 червня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення нових санкцій проти Ірану через знищення американського безпілотника. Крім того, Вашингтон ввів санкції щодо верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Пізніше, президент Ірану Хассан Рухані, коментуючи нові санкції Сполучених Штатів Америки, назвав політику президента США Дональда Трампа вираженням відчаю. Рухані засудив нові американські санкції, назвавши їх "безглуздими".

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Новини України Дональд ТрампІранСполучені Штати Америки
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