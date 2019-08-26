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Трамп посварився з лідерами G7 через Росію, - The Guardian

Новини » Політика    26.08.2019 - 00:17
Трамп посварився з лідерами G7 через Росію, - The Guardian
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Ідею президента США про повернення Росії в "Велику сімку" підтримав лише прем'єр Італії

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп посварився зі своїми колегами з "Великої сімки" (G7) на саміті в Біарріці, наполягаючи на поверненні Росії в G7 і відкидаючи аргументи тих, хто виступив проти цієї ініціативи. Про це повідомили дипломатичні джерела, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, конфлікт стався в суботу ввечері під час вечері на офіційному відкритті саміту.

Джерела стверджують, що Трамп наполягав, що Росії слід повернути в G7, але з усіх присутніх за столом лідерів G7 його підтримав лише прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, який іде у відставку, а прем'єр Японії Сіндзо Абе зберігав нейтралітет.

Проти повернення Росії рішуче виступили прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Еммануель Макрон і голова Євроради Дональд Туск.

"У цей момент ситуація почала загострюватися, якщо не сказати більше. Більшість лідерів наполягали на тому, щоб G7 залишалася співтовариством ліберальних демократій, і тому вони сказали Трампу, що не можна дозволити президенту Путіну, який не відповідає цьому, повернутися", - розповів неназваний європейський дипломат.

Трамп, своєю чергою, наполягав, що для обговорення таких питань, як Іран, Сирія і КНДР, необхідна присутність Росії.

За даними видання, після вечері було заплановане групове фото всіх лідерів G7 біля маяка Біарріца, проте захід було несподівано скасовано з невідомої причини. Пізніше було зроблено інше фото - у більш широкому складі - за участю запрошених лідерів Індії, Австралії, Іспанії, Південної Африки та інших африканських держав.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті G7 обговорювалося питання повернення до формату G8 з участю Росії і лідери "Великої сімки" відхилили цю ідею, але вирішили посилити координацію з Москвою.

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Новини України Російська ФедераціяG7Дональд Трамп
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