Конгрес вимагає від Білого дому документи про затримку допомоги Україні

Одразу два комітети нижньої палати Конгресу США направили в Білий дім запит, вимагаючи пояснити затримку військової допомоги Україні, яка раніше була схвалена. Про це повідомила на своєму сайті демократ, голова комітету з асигнувань Палати представників Ніта Лоуі.

Запит направили виконуючому обов'язки глави апарату Білого дому Міку Малвейні, а також голові Управління з адміністративних питань та бюджету Білого дому Расселу Воту.

Конгресмени хочуть отримати дані про те, коли саме Білий дім прийняв рішення про заморожування виділення цієї допомоги і якими політичними причинами адміністрація при цьому керувалася.

Законодавці висловили свою стурбованість тим, що недавні дії Управління по бюджету порушують закон про контроль за вилученнями асигнувань від 1974 року і є зловживанням повноваженнями, наданими президенту.

"У міру появи звітів у нас посилюються побоювання з приводу того, що Управління по бюджету продовжує перешкоджати здатності агентств використовувати свої затверджені асигнування", - цитує Лоуі лист законодавців.

Нагадаємо, нещодавно група сенаторів-демократів звернулася до Міністерства оборони США з проханням розпочати розслідування затримки у наданні військової допомоги Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить затримувати виплати військової допомоги Україні, поки Європа не почне надавати допомогу Україні.

Трамп попросив призупинити виплату 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні приблизно за тиждень до того, як провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Через згадки в розмові з Зеленським Джо Байдена, який є суперником Трампа в президентській гонці, і розслідування стосовно сина Байдена, щодо Трампа розпочали процедуру імпічменту. Зазначимо, Хантер Байден раніше був фігурантом справи про діяльність компанії Burisma Holdings Limited.