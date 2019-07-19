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До Конгресу США внесено проект санкцій проти Росії за захоплення українських моряків

Новини » Політика    19.07.2019 - 05:27
До Конгресу США внесено проект санкцій проти Росії за захоплення українських моряків
Фото: Конгрес США (roskam.house.gov)

Конгресмени пропонують запровадити санкції проти 24 високопоставлених представників ФСБ

У США внесено на обговорення в Палату представників Конгресу новий законопроект про запровадження санкцій проти 24 високопоставлених представників Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії, покликаний домогтися звільнення 24 українських моряків, захоплених у Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт конгресмена Марсі Кептур.

Суть "Акту про припинення агресивного втручання в свободу шляхом впровадження санкцій проти Росії" (The SAILORS Act) в тому, що за кожного українського моряка, утримуваного у російській в'язниці, має бути покараний один представник ФСБ Росії або їх наближені.

На думку авторів проекту, ці санкції повинні залишатися в силі доти, доки Росія не відпустить на волю всіх 24 моряків і не поверне Україні три незаконно утримувані нею судна.

Конгресмени називають затримання українських моряків у листопаді 2018 року "останнім з серії деструктивних кроків, зроблених Росією з метою підірвати демократичний розвиток України і міжнародну систему правопорядку" і закликають міжнародне співтовариство не залишатися байдужим до розширення Росією "сфери своєї агресії в Європі і по всьому світу".

"Цей законопроект дає потужний сигнал українським морякам та їхнім сім'ям про те, що американці не забули їхню героїчну боротьбу за те, щоб Україна продовжувала рухатися шляхом демократичного розвитку і суверенітету", - йдеться в повідомленні на сайті Кептур.

Крім демократки Кептур над документом працювали ще три конгресмени: її однопартієць Майк Квіглі, а також республіканці Енді Гарріс, і Браян Фіцпатрік.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що Європі слід дати оцінку ефективності санкцій проти Росії, називаючи їх лицемірними, і дорікає Франції та Німеччині через зростання торгівлі з РФ.

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