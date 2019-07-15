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Україна продовжила ембарго на товари з РФ на 2020

Новини » Політика    15.07.2019 - 20:28
Україна продовжила ембарго на товари з РФ на 2020
Ілюстративне фото (facebook.com/atamekentv.kz)

Україна вперше продовжила ембарго у відповідь на обмеження з боку РФ

Уряд України продовжив на 2020 рік заборону на постачання значного переліку товарів з Росії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову №605 від 5 липня на сайті Кабінету міністрів.

Як повідомляється, Україна вперше продовжила ембарго у відповідь на обмежувальні заходи з боку Росії, які були введені в кінці 2015 року.

В розширений перелік увійшли сірники, фанерна продукція, шпалери, продукція легпрому, металеві дроти і з вуглецевої сталі, труби і трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталева посуд і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т. д.). Крім цього, з 1 березня наступного року забороняється ввезення вживаних залізничних та трамвайних вагонів.

Зазначимо, президент Російської Федерації Володимир Путін указом від 24 червня 2019 року до кінця 2020 року продовольче ембарго і обмеження на транзит українських товарів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Росії Володимир Путін своїм указом продовжив заборона на імпорт продовольства і доручив уряду забезпечити заходи по реалізації указу.

Відзначимо, заборона на імпорт продовольства на територію РФ був введений Володимиром Путіним 6 серпня 2014 року і з тих пір щорічно продовжується. Таким чином Путін відповів на секторальні санкції країн Заходу проти Росії, які пішли за збитий в небі над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Конкретний перелік продукції, що потрапила під заборона для жителів РФ, визначений урядом Росії. Забороненими вважаються м'ясо та м'ясна продукція, риба та рибна продукція, молоко і молочна продукція, овочі та фрукти.

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