Конгрес США закликали розглянути імпічмент Трампа через тиск на Україну

Фото: Дональд Трамп (un.org)

У Сполучених Штатах занепокоєні через інформацію про тиск Трампа на Україну

Конгрес Сполучених Штатів Америки має застосувати процедуру імпічменту до президента Дональда Трампа, якщо поширена у ЗМІ інформація про його спроби тиснути на Україну для відкриття розслідування проти сина екс-віцепрезидента США Джо Байдена виявиться правдою. Про це заявив американський юрист Джордж Конвей у Twitter.

"Якщо це правда (інформація щодо спроб тиску на український уряд, - ред.), то президенту Дональдові Трампу слід оголосити імпічмент і усунути його з посади негайно", - переконаний Конвей.

Він також розмістив кілька скріншотів із публікації британського видання The Independent, де сказано, що блокування адміністрацією Трампа військової допомоги Україні було тиском на уряд європейської держави у сподіванні, що там відкриють розслідування проти сина екс-віцепрезидента США Джо Байдена.

Водночас сам Трамп назвав поширену ЗМІ інформацію фейками та "харасментом".

"Ще одна історія "фейкових новин", що ніколи не припиниться! Практично, щоразу, коли я розмовляю по телефону з іноземним лідером, розумію, що, можливо, нас слухає багато людей з різних агентств США, не кажучи вже про інші країни", - написав Трамп у Twitter.

Нагадаємо, на початку вересня у Конгресі США почали розслідування щодо можливого тиску з боку президента Америки Дональда Трампа та його адвоката Руді Джуліані на президента України Володимира Зеленського, щоб той втрутився у президентські вибори в Штатах.

В оточенні президента України Володимира Зеленського повідомили, що 25 вересня відбудеться його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.